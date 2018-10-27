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في عيد ميلاد مهند.. شاهد أفضل إطلالات النجم التركي كيفانش تاتليتوغ

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
ريهام قدري
يحتفل اليوم الممثل وعارض الازياء التركي "كيفانش تاتليتوغ" Kivanc Tatlitug أو المعروف بـ "مهند التركي" بعيد ميلاده الـ 35.

وقد نال مهند شهرة واسعة ولا سيما في وطننا العربي،، إلى جانب براعته بالتمثيل، فهو نجم وسيم ويتمتع بأسلوب عصري ومميز في الموضة.

ولهذا فقد بدأ الكثير من الشبان العرب يستوحون منه إطلالاتهم اليومية، وتسريحات شعرهم وأسلوبهم في الموضة بشكل عام وفي عيد ميلاده نعرض لكم إطلالات "كيفانش تاتليتوغ "مهند" لتستوحي منه اطلالاتك.
في عيد ميلاد مهند.. شاهد أفضل إطلالات النجم التركي كيفانش تاتليتوغ
في عيد ميلاد مهند.. شاهد أفضل إطلالات النجم التركي كيفانش تاتليتوغ
في عيد ميلاد مهند.. شاهد أفضل إطلالات النجم التركي كيفانش تاتليتوغ
في عيد ميلاد مهند.. شاهد أفضل إطلالات النجم التركي كيفانش تاتليتوغ
في عيد ميلاد مهند.. شاهد أفضل إطلالات النجم التركي كيفانش تاتليتوغ
في عيد ميلاد مهند.. شاهد أفضل إطلالات النجم التركي كيفانش تاتليتوغ
في عيد ميلاد مهند.. شاهد أفضل إطلالات النجم التركي كيفانش تاتليتوغ
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