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رياضة

أزمة قبل نهائي أفريقيا .. أول أغسطس يطلب إعادة مباراته مع الترجي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
عبدالله هشام
طالب مسئولو نادي أول أغسطس الأنجولي، في خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والاتحاد الدولي «فيفا»، إعادة مباراة فريقهم أمام الترجي التونسي بسبب الأحداث التي شهدها اللقاء، الذي أقيم على ملعب «رادس» في إياب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارلوس هندريك، رئيس نادي أول أغسطس، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأنجولي لكرة القدم أمس "الجمعة"، إنه يطالب بإعادة المباراة على أرض محايدة، مع معاقبة طاقم التحكيم بقيادة الزامبي جاني سيكازوي، مشيرا إلى أن الوضع الذي أثاره الحكم كان مخزيًا.

وأضاف: "المباراة شهدت العديد من المخالفات، طاقم التحكيم كان متحيزًا للترجي، والأجواء التي شهدها الملعب لم تكن مواتية لمباراة كرة قدم بدوري الأبطال".

جدير بالذكر أن الترجي سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 يوما 2 و9 نوفمبر المقبلين، على أن تُقام مباراة العودة في رادس.
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