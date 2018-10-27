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أخبار العالم

بوتين: اتفاق على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:05 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أحمد محرم
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية متفقة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لها.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "يجب الاعتراف بمخرجات مؤتمر سوتشي لإعداد أرضية دستورية توحد الشعب السوري".

وأوضح بوتين أن روسيا تحتفظ بحقها بدعم الحكومة السورية في حال وجود استفزازات إرهابية في إدلب.
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