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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح البطولة العربية للكرة الطائرة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
ريهام بكير
وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ قليل الى استاد القاهرة لافتتاح البطولة العربية للكرة الطائرة الــ٢١ للكبار في الفترة من ٢٧ اكتوبر وحتي ٣ نوفمبر.

‎كان في استقبال صبحي، المهندس خالد ناصف، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة والدكتور جمال الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة. 

‎يشارك في البطولة ٦ دول عربية البحرين ، الجزائر ،عمان ، العراق ، الأردن ، فلسطين بالاضافة الي مصر.
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