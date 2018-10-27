وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح البطولة العربية للكرة الطائرة

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ قليل الى استاد القاهرة لافتتاح البطولة العربية للكرة الطائرة الــ٢١ للكبار في الفترة من ٢٧ اكتوبر وحتي ٣ نوفمبر.
كان في استقبال صبحي، المهندس خالد ناصف، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة والدكتور جمال الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة.
يشارك في البطولة ٦ دول عربية البحرين ، الجزائر ،عمان ، العراق ، الأردن ، فلسطين بالاضافة الي مصر.
كان في استقبال صبحي، المهندس خالد ناصف، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة والدكتور جمال الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة.
يشارك في البطولة ٦ دول عربية البحرين ، الجزائر ،عمان ، العراق ، الأردن ، فلسطين بالاضافة الي مصر.