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رياضة

منتخب الطائرة يقص شريط افتتاح البطولة العربية بالفوز على الأردن 3 /0

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:22 م
صدى البلد
ريهام بكير
نجح منتخب الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز فى تحقيق الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3 /0 في لقاء الافتتاح بالبطولة العربية للمنتخبات التي تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

وتشهد منافسات اليوم الثانى المقرر له غدا 3 مواجهات بين كل من ، "فلسطين مع عمان و الاردن مع البحرين ثم مصر والجزائر".

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، أحمد فتحى (طلائع الجيش ) ، ومحمد جبل (الزمالك) ، وعبد الرحمن حسين (الاهلى ) ، وشريف أحمد سعيد (الاهلى) ، وهشام يسرى (سموحة) ، ورشاد شبل (طلائع الجيش ) ، ومحمد سلامة مسعود (الاهلى) ، واحمد محمد عبد العال (الاهلى) ، وحسام يوسف عبد الله (الاهلى) ، وعمر نجيب حسن (طلائع الجيش) ، واحمد سعيد شفيق (الاهلى) ، ومصطفى محمد عبد الرحمن (الزمالك).

وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد ، حيث يلعب كل منتخب ست مباريات ، ويحصل على اللقب أعلى المنتخبات حصولا على النقاط.
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