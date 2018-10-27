منتخب الطائرة يقص شريط افتتاح البطولة العربية بالفوز على الأردن 3 /0

نجح منتخب الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز فى تحقيق الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3 /0 في لقاء الافتتاح بالبطولة العربية للمنتخبات التي تستضيفها مصر باستاد القاهرة.



وتشهد منافسات اليوم الثانى المقرر له غدا 3 مواجهات بين كل من ، "فلسطين مع عمان و الاردن مع البحرين ثم مصر والجزائر".



وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، أحمد فتحى (طلائع الجيش ) ، ومحمد جبل (الزمالك) ، وعبد الرحمن حسين (الاهلى ) ، وشريف أحمد سعيد (الاهلى) ، وهشام يسرى (سموحة) ، ورشاد شبل (طلائع الجيش ) ، ومحمد سلامة مسعود (الاهلى) ، واحمد محمد عبد العال (الاهلى) ، وحسام يوسف عبد الله (الاهلى) ، وعمر نجيب حسن (طلائع الجيش) ، واحمد سعيد شفيق (الاهلى) ، ومصطفى محمد عبد الرحمن (الزمالك).



وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد ، حيث يلعب كل منتخب ست مباريات ، ويحصل على اللقب أعلى المنتخبات حصولا على النقاط.