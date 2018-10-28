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ديني

وزير الأوقاف السوداني السابق: الإسلام يسعى لصنع السلام تحت كل الظروف

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:47 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور محمد الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني السابق، أن الإسلام يسعى لصنع السلام تحت كل الظروف.

وقال «الياقوتي» إنه في أثناء الحروب وعندما يميل العدو للسَّلام تحت قهر السُّيوف، ومع توفر احتمالية الكيد وعدم الصدق في إرادته للسلام، فإن القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسِّلم حتى عند عدم أمن مكرهم، قال تعالى: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ».

وأضاف أن الصحابة حرصوا على إبعاد شبح العنف، بعد انتقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة، وحدث ما حدث من شجار، إلا أن الصحابة لم يكفِّر بعضهم بعضًا، ولم يكفروا غيرهم، إلى أن جاء الخوارج وقدموا مجموعة من التهورات وكفروا صحابة النبي وكفروا سيدنا علي رضي الله عنه، بل وقتلوه، وكانوا يرون قتله تقربًا إلى الله، لأنهم تعاملوا مع النصوص بسطحية وعدم دراية.

ولفت إلى أن الخوارج استخدموا نفس المرجعية المستخدمة الآن وهي الحاكمية -تكفير الحكام- فحينما قيل لهم: لِمَ كفرتموه؟ قالوا: حَكَّمَ الرجال، ولم يحكم كتاب الله، وحصلت لهم مراجعات من قِبَلِ الصحابة رجع بعضهم واستمر نسلهم الفكري تحقيقًا لنبوءة النبي عندما قال في ذي الخويصرة: "يخرج من أصلاب هؤلاء قوم حدثاء الأسنان..." إلى آخر الحديث عند الإمام البخاري، ومات هذا الفكر زمنًا طويلًا إلى أن برزت بعض اتفاقات له في كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى في القرن الثامن الهجري.
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