إقبال المواطنين على منافذ بيع السلع الغذائية لمستقبل وطن.. فيديو وصور

قام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، ببيع البطاطس واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة مبالغة التجار فى الأسعار.



ورصدت عدسة "صدى البلد" إقبال المواطنين على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة لحزب مستقبل وطن فى مساكن سوزان مبارك بمنشية ناصر.



تنوعت المناطق التى نظم بها الحزب منافذ بيع المواد الغذائية، وشملت منطقة حدائق القبة والمعصرة وميدان روض الفرج ومنطقة السلام، وفى الإسكندرية فى مناطق المنتزه أول وثان ومنيا البصل واللبان، وفى الشرقية بمركز منيا القمح، وفى محافظة الغربية انتشرت المنافذ فى كل من مدينة طنطا وكفر الزيات وقطور وبسيون والسنطة.

