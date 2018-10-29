ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. وزيرة إسرائيلية تزور مسجد الشيخ زايد

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:04 م
الوزيرة الإسرائيلية
الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف
حمزة شعيب
عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد زيارة وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد، الذي يعتبر من أهم معالم أبوظبي الإسلامية السياحية، وأيقونة في الهندسة المعمارية الإسلامية.

وأعربت الوزيرة الإسرائيلية عن سعادتها الكبيرة كونها أول وزيرة إسرائيلية تزور ثالث أكبر مسجد في العالم بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتة إلى أن جميع الرسائل في المسجد تدعو إلى السلام .

وظهرت الوزيرة مرتدية الحجاب خلال زيارتها للمسجد، متمنية الرخاء والسلامة والاستقرار لأبوظبي دائما، مضيفة: أتمنى من الجميع في العالم الفصل بين الانتماءات السياسية وبين الدين.

الجدير بالذكر أن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية تزور أبوظبي منذ الخميس الماضي لحضور بطولة العالم للجودو هناك، وفاز لاعب الجودو الإسرائيلي بالميدالية الذهبية.

loading...

ترشيحاتنا

بشرى لجماهير الأهلي.. الشناوي جاهز للنهائي الأفريقي

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال العام المالي الجديد

النائب العام يحيل مدير الشئون المالية بصحيفة قومية للجنايات لاتهامها بالكسب غير المشروع بمبلغ 32 مليون جنيه

أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو

حريق هائل بمدرسة زاهر جلال بـ مطروح

رونالدو يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد بعد خماسية برشلونة

إخلاء سبيل المدرس مصور فيديو أنام ربع ساعة بكفالة 5 آلاف جنيه

أحمد موسى: العملية الإرهابية في تونس كانت بالقرب من وزارة الداخلية.. فيديو

شاهد.. لقطات تظهر عددا من قتلى وجرحى التفجير الانتحاري في أفغانستان

أحمد موسى: اعتذرت لوالدة الشهيد محمد عبده وأكن لها كل الاحترام.. فيديو

شاهد.. ضابط يطلق الرصاص على رأس صديقه بالخطأ وينتحر

شاهد.. لقطات مصورة للحظة تفجير بالعاصمة تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

أبو العينين من منتدى الاستثمار العالمي بجنيف: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. يساعدها على الاتصال بآسيا وأوروبا.. أفريقيا تغيرت وتتمتع بالعديد من الفرص.. وسعيد بالتعاون بين القطاعات الخاصة
أحمد موسى يهنئ الإمارات على إطلاق القمر الصناعي خليفة سات .. فيديو
أحمد موسى: عادل إمام أول من تصدى للإرهاب في الثمانينيات.. فيديو
أحمد موسى يشن هجوما شرسا على بعض وسائل الإعلام .. فيديو
الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال العام المالي الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟