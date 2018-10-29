شاهد.. وزيرة إسرائيلية تزور مسجد الشيخ زايد

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد زيارة وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد، الذي يعتبر من أهم معالم أبوظبي الإسلامية السياحية، وأيقونة في الهندسة المعمارية الإسلامية.



وأعربت الوزيرة الإسرائيلية عن سعادتها الكبيرة كونها أول وزيرة إسرائيلية تزور ثالث أكبر مسجد في العالم بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتة إلى أن جميع الرسائل في المسجد تدعو إلى السلام .



وظهرت الوزيرة مرتدية الحجاب خلال زيارتها للمسجد، متمنية الرخاء والسلامة والاستقرار لأبوظبي دائما، مضيفة: أتمنى من الجميع في العالم الفصل بين الانتماءات السياسية وبين الدين.



الجدير بالذكر أن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية تزور أبوظبي منذ الخميس الماضي لحضور بطولة العالم للجودو هناك، وفاز لاعب الجودو الإسرائيلي بالميدالية الذهبية.



