الهلال السعودي يقترب من ثُمن نهائي كأس زايد برباعية في النفط العراقي.. فيديو وصور

وضع فريق الهلال السعودي قدما في ثمن نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد اكتساح ضيفه النفط العراقي برباعية نظيفة، مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.



أحرز أهداف اللقاء، جوميز من ضربة جزاء في الدقيقة 35، وأضاف كاريلو وياسر الشهراني ومدافع النفط بيار بوبكر بالخطأ في مرماه، في الدقائق "61، 66 و70".



وتقام مباراة الاياب بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 30 من نوفمبر المقبل ، على ملعب فرانسو حريري، فى مباراة يراها السعوديون استعراضية عقب الفوز اليوم برباعية نظيفة .