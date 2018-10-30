ترامب يعد ضربة اقتصادية جديدة للصين

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد لفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين؛ في حال عدم إحراز أي تقدم، خلال الاجتماع المرتقب بينه وبين نظيره الصيني، شي جين بينج، الشهر المقبل.



وقالت الوكالة، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن الرسوم ستفرض على واردات السلع الصينية التي لم تشملها الرسوم السابقة، والتي قد تقدر قيمتها بواقع 257 مليار دولار؛ استنادا إلى أرقام واردات العام الماضي.



وكانت زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، قد دخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو الماضي، في حين أعلن البيت الأبيض وعن فرض رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الصين، تقدر بـ50 مليار دولار سنويا.