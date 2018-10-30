روسيا تعتبر قرار ميركل بعدم الترشح مجددا للمستشارية شأنا ألمانيا داخليا

اعتبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة عام 2021 لمنصب المستشارية شأنا ألمانيا داخليا.





وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح اليوم - إن قرار ميركل عدم الترشح في الانتخابات المقبلة لمنصب المستشارية شأن ألماني داخلي، مشيرا إلى أن ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصلان العمل معا.



وأضاف بيسكوف: "خلافا لما يؤكده بعض زملائنا الغربيين، فإن روسيا لم تتدخل أبدا ولا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ونحن لا نتحمل عندما يتدخل أحد في شئوننا"، مؤكدا وجود علاقات ودية وشراكة بين روسيا وألمانيا برغم المشاكل المعروفة للجميع، موضحا أن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين.



وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعلنت أمس، أنها ستتخلى عن رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر القادم، وعن منصب المستشارة في نهاية ولايتها الرابعة والأخيرة في عام 2021.

