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ديني

هل الزواج المحدد بمدة حرام شرعا؟.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمن الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل الزواج المحدد بمدة حرام شرعا؟".

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، بأنه لا يجوز تحديد الزواج بمدة معينة، مؤكدًا أن هذا مسلك لا يفعله أهل السنة، والزواج على التأبيد.

وتابع: "إذا تم اشتراط مدة معينة في عقد النكاح، فهذا هو نكاح المتعة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
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