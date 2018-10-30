إيقاف رئيس الاتحاد الغاني السابق مدى الحياة وتغريمه نصف مليون دولار

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف كويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد الغاني للكرة مدى الحياة من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.



و أعلن الفيفا عن تغريم نيانتاكي نصف مليون دولار لخرقه عددا من القواعد الأخلاقية منها تصويره وهو يحصل على رشوة قيمتها 65 ألف دولار مع اتهامه في قضايا فساد، وكشفت تحقيقات إعلامية حصول كويسي و13 مسؤولا في الاتحاد الغاني على رشاوى لأسباب مختلفة.



وكان أحد الصحفيين المشاركين في التحقيق قد أقنع نيانتايكي بكونه مستثمرا يريد رعاية الدوري الغاني للحصول على المعلومات التي تدين الأخير نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



وطلب نيانتايكي لنفسه ولنائبه، ولوزير الطرق ونائبه 11 مليون دولار لتسهيل حصول نفس الشركة – الوهمية – على عقود إنشاء طرق في البلد الإفريقي.