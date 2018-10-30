خبير تربوي: الكتب الخارجية حبوب لمنع التفكير

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج، إن شعار التعليم من أجل الامتحانات وليس الحياة هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.



وأضاف «شحاتة» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن تجريم الدروس الخصوصية حل جزئي لأزمة التعليم بمصر»، مشيرا إلى أن منظومة التعليم الجديدة ترسخ لفكرة التعليم الذاتي، وتساهم في القضاء على الدروس الخصوصية.



وأشار الخبير التربوي إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة ستنهي على عصر الفكر الأحادي، فضلا عن إعادتها لدور المعلم بالفصل في جميع المراحل التعليمية»، معلقًا «المدرس يعلم الطالب التلقين في الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية عبارة عن حبوب لمنع التفكير».