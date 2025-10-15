ارتفاع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.72% بدعم من القطاع المالي

سجلت بورصة عمان ارتفاعا في مؤشراتها بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إذ بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 13.8 مليون دينار أردني ، ما يعادل نحو 19.5 مليون دولار أمريكي، بعد تداول 5.6 مليون سهم من خلال 4900 عقد.

وارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم ليغلق عند 3259 نقطة، بزيادة نسبتها 0.72% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وجاء هذا الارتفاع بدعم من القطاع المالي الذي صعد بنسبة 1.18%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، في حين تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.42%.



وأظهرت بيانات البورصة أن من بين 103 شركات تم تداول أسهمها خلال الجلسة، ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، فيما تراجعت 33 شركة، واستقرت 29 شركة عند مستوياتها السابقة.

