ضبط 1142 عبوة أدوية جدول ومنتهية الصلاحية بالصالحية الجديدة .. صور

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية، بناءً على توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، حملة لضبط سوق الدواء بمركز ومدينة الصالحية الجديدة، برئاسة الدكتور فاطمة حبيب مدير الإدارة، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة التجارية والتموينية.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ١١٤٢ عبوة لأدوية متنوعة منها أدوية جدول أول مخدرات، وأدوية مهربة، وأدوية ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية، وأدوية محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وعينات طبية مجانية، وأدوية صادر بها منشور من وزارة الصحة، وعبوات ألبان خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بأرقام " ٣٥١٥٢ ، ٣٥١٥٣، ٣٥١٥٤، ٣٥١٥٥ " لسنة ٢٠١٨.



