ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 1142 عبوة أدوية جدول ومنتهية الصلاحية بالصالحية الجديدة .. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
وائل شاهين
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية، بناءً على توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، حملة لضبط سوق الدواء بمركز ومدينة الصالحية الجديدة، برئاسة الدكتور فاطمة حبيب مدير الإدارة، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة التجارية والتموينية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ١١٤٢ عبوة لأدوية متنوعة منها أدوية جدول أول مخدرات، وأدوية مهربة، وأدوية ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية، وأدوية محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وعينات طبية مجانية، وأدوية صادر بها منشور من وزارة الصحة، وعبوات ألبان خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بأرقام " ٣٥١٥٢ ، ٣٥١٥٣، ٣٥١٥٤، ٣٥١٥٥ " لسنة ٢٠١٨.

كما تمكنت الحملة من ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بالصالحية الجديدة، وتحرر لها محضر مزاولة نشاط الصيدلة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها من أدوية ومستلزمات والتي بلغت قرابة ٩٥٠٠ عبوة لأدوية بدون فواتير، وتحرر المحضر رقم ٣٥١٥٦ لسنة ٢٠١٨.
ضبط 1142 عبوة أدوية جدول ومنتهية الصلاحية بالصالحية الجديدة .. صور
ضبط 1142 عبوة أدوية جدول ومنتهية الصلاحية بالصالحية الجديدة .. صور
ضبط 1142 عبوة أدوية جدول ومنتهية الصلاحية بالصالحية الجديدة .. صور
ضبط 1142 عبوة أدوية جدول ومنتهية الصلاحية بالصالحية الجديدة .. صور
ضبط 1142 عبوة أدوية جدول ومنتهية الصلاحية بالصالحية الجديدة .. صور
loading...

ترشيحاتنا

محمود الشامي: حل رابطة المحترفين غدر من اتحاد الكرة.. فيديو

مشروب ينسف الكرش ويسرع عملية الهضم.. البداية بـ كوب واحد

الملح.. 3 نصائح اتبعوها لتجنب تراكم حصوات الكلى

وزير الشباب والرياضة يشارك في ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي

اليوم .. مدبولي يشارك في احتفال جنوب السودان بالتوقيع على اتفاق السلام

ترشيحات جائزة الشيخ زايد للكتاب تسجل أكثر من 1500عمل

الإسماعيلي يعود للتدريبات استعدادًا للمصري..اليوم

عبد المنعم السيد: 6.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

محمود الشامي: خطة الجبلاية لانطلاق الدوري فضيحة.. فيديو

المحكمة العليا في المجر تبرئ مصورة ركلت لاجئين سوريين

الإفتاء توضح حكم الاحتفال بـ الهالوين .. فيديو

الشامي يكشف عن مفاجأة حدثت قبل انتخابات الجبلاية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
برلماني: أسلوب شرح بعض المدرسين في مراكز التعليم غير لائق
نقيب المعلمين: بعض المدرسين سواقين تكاتك.. وأؤيد تجريم الدروس الخصوصية بشروط
عبد المنعم السيد: 6.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا
محمد حجازي: توطين الصناعات الألمانية في مصر يحدث طفرة لديها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟