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أخبار البلد

مدبولي يصل جوبا للمشاركة في احتفال جنوب السودان بالتوقيع على اتفاق السلام

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:34 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الأربعاء، إلى العاصمة الجنوب سودانية جوبا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط، والذي تقام مراسمه اليوم.

وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار "تعبان دنج"، نائب رئيس جنوب السودان، حيث أجريت لرئيس الوزراء مراسم استقبال شعبي، بحضور عدد من وزراء حكومة جنوب السودان.

واصطحب نائب رئيس جنوب السودان، رئيس الوزراء إلى صالة الاستقبال الرسمية، حيث أعرب دنج عن تقدير شعب وحكومة جنوب السودان لمصر على إيفادها وفدًا رفيع المستوى للمشاركة في الاحتفال، مؤكدًا امتنان حكومته للجهود المصرية في مساندة جنوب السودان منذ استقلالها.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الرئيس السيسي على تكليفه بالمشاركة في هذا الحدث المهم نظرًا لما توليه مصر من اهتمام بالغ لدعم الأشقاء في جنوب السودان على جميع الأصعدة، ومؤكدًا أن مصر لن تألو جهدًا في الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لجنوب السودان، لا سيما فى المرحلة المقبلة التي تشهد تطبيق اتفاق السلام المنشط الذي نأمل أن يكون بداية لتحقيق استقرار وتنمية دائمين في جنوب السودان.
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