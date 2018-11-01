مفاجأة.. الفازلين يطيل الشعر خلال شهر

لا يخلو أي منزل من علبة الفازلين الطبي فهو مرطب سريع وفعال للبشرة وله العديد من الاستخدامات الجمالية، لكنه أيضًا له فوائد عديدة للشعر، فهو يعمل على إطالة وتحفيز نمو الشعر بشكل فعال وملحوظ.
ووفقًا لما نشره موقع " glowbink " كل ما تحتاجينه فقط هو نصف ملعقة كبيرة من الفازلين + ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على خليط متجانس ثم قومي باستخدامه في تدليك فروة رأسك لمدة ربع ساعة.
بعد تدليك فروة الرأس استخدمي "بونيه" لتغطية شعرك واتركيه طوال الليل وفي الصباح قومي بغسله بالماء والشامبو، ولكي تحصلي على نتيجة سريعة وفعالة استخدي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا لتحصلي على نتيجة في أقل من شهر.