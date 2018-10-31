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فن

مهرجان بالشباب تحيا الأمم يكرم لقاء سويدان

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:20 م
صدى البلد
سمر سعد
أكد مصطفى كامل سيف الدين رئيس مهرجان بالشباب تحيا الأمم أنه سيتم تكريم نخبة كبيرة من شباب مصر المتميز فى كافة المجالات منهم الإعلامى تامر شلتوت والإذاعى محمد نشأت والإعلامية منى عبد الغنى والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.

كما أكدت الإعلامية منى بارومه المستشار الفني للمهرجان بأنه سيتم تكريم الفنانة لقاء سويدان عن مسلسل البيت الكبير.

وأوضح مدير المهرجان الدكتورة صبورة السيد، أن حفل الافتتاح، من المقرر أن يشمل عرضًا فنيا باسم صرخة مدمن، حيث قام المؤلف والسيناريست مدحت عوض بكتابة النص المسرحي للأوبريت ويقوم بإخراجه المخرج جمال المصرى مع أعضاء فرقته المسرحية فريق الصخرة، والذي قدم العديد من الأعمال الوطنية على كثير من مسارح الدولة.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة بمركز الهناجر للفنون، في قاعة الدكتورة هدى وصفي بدار الأوبرا، الاثنين 12 نوفمبر القادم.

وأوضح رئيس المهرجان مصطفى كامل سيف الدين، أن حفل الافتتاح يشمل العديد من المفاجآت، مشيرا إلى أن الدورة الحالية مهداة لروح الصحفية الراحلة هند موسى.
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