اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق المؤتمر الدولي للطب النفسي

تستضيف كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، مؤتمر الإسكندرية الدولى الخامس عشر للطب النفسي بقاعة المؤتمرات، والذى ينعقد على مدار يومين برئاسة الدكتور طارق ملوخية، أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسى بكلية الطب.





ويناقش المؤتمر على مدار يومين طرق العلاج الجديدة فى الطب النفسي حيث يقام تحت عنوان "نحو علاجات نفسية مختلفة فى الطب النفسى"، حيث يعنى البحث عن الجديد والمختلف فى علاج الأمراض النفسية بمشاركة 500 طبيب من انحاء مصر والبلاد العربية.





من جانبه أشار الدكتور طارق ملوخية، رئيس المؤتمر، إلى أن أهم النتائج التى شهدها المؤتمر على مدار دوراته الـ14 الماضية هى زيادة الوعى العام لدى الأطباء النفسيين فى الإسكندرية وباقى محافظات الجمهورية بالمجالات الجديدة والحديث فى الطب النفسى، وأن تحصل الإسكندرية بالتحديد على الريادة وسط المحافظات فى مجال الطب النفسي.





وأشار إلى أن المؤتمر عالمى، يأتى إليه أطباء من كل محافظات مصر، والعالم العربى والغربى، ليقدموا الجديد بما يزيد الوعى لدى أطباء المحافظة النفسيين وباقى التخصصات الأخرى بأهمية الطب النفسى، ويكون بحضور كل طلبة الطب النفسى وأساتذة من تخصصات مختلفة.





وأكد أن ذلك يصب في إطار تحسن صحة المريض من الكثير من الأمراض العضوية، مثل طبيب الأمراض الجلدية الذى يشارك فى المؤتمر ويكون لديه وعى بأهمية العامل النفسى فى زيادة تحسن مريض الجلدية، وطبيب الأمراض الباطنة الذى سيعرف علاقة الضغوط والاضطرابات النفسية باضطرابات المعدة والقولون العصبى الذى يكون العامل النفسى بها يدور فى نشأة المرض أو استمراره.



