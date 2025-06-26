علاء عوض: تزوّجت 4 مرات .. ولست ضد الزواج أو الأبوة | فيديو

تحدث الفنان علاء عوض بصراحة عن حياته العاطفية وتجربته مع الزواج، مؤكدًا أنه تزوج أربع مرات، ويعيش حاليًا حياة العزوبية.

وقال “عوض” خلال مداخلته في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2 "أنا اتجوزت أربع مرات، وحاليًا أنا عازب. والزواج والعزوبية الاتنين فيهم حاجات حلوة وحاجات وحشة".

كما حرص على توضيح موقفه من الأبوة، نافيًا ما يُشاع عن رفضه لفكرة الإنجاب، مؤكدًا أنه والد لعدد من البنات، قائلاً:"أنا زي أي حد يتمنى يكون أب، وعندي خمس بنات: جميلة وأخواتها، وفريدة وملك عاطف عوض".

وعن موقفه من الزواج مستقبلًا، أكد الفنان أنه لا يعارض الفكرة، بل ينتظر المرأة التي يشعر بالتفاهم والكيمياء معها، موضحًا:"أنا مش ضد الجواز، بس محتاج ألاقي الست اللي هنقدر نستوعب ظروف بعض. المرأة دي أحلى حاجة في الدنيا".

