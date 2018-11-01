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رياضة

إبراهيم حسن: حسام أول من تنبأ بموهبة محمد صلاح

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:43 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
سرد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رواية جديدة لاهتمام نادي الزمالك بضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عندما كان لاعبًا بصفوف المقاولون العرب.

وقال "حسن"، خلال استضافته بقناة "إم بي سي مصر"، "حسام حسن أول من طلب ضم محمد صلاح للزمالك، لقد أبلغ مسؤولي الزمالك بضرورة التحرك لضم لاعب شاب من المقاولون، وأكد أنه سيكون موهبة كبيرة، وتنبأ بمستقبله".

وأضاف مدير الكرة بنادي بيراميدز: "مسئولو الزمالك بقيادة ممدوح عباس تأخروا في إجراءات التعاقد مع اللاعب، لقد سأل حازم إمام عضو مجلس إدارة الزمالك حينها، حسام حسن عن رأيه في محمد صلاح، وشدد على ضرورة ضمه".

وتابع: "بالفعل جلس مسئولو الزمالك مع وكيل أعمال محمد صلاح، إلا أن عدم معرفتهم الكاملة بقدراته أخرت ضمه، اسألوا محمد صلاح عن حقيقة ما أقوله والتفاصيل التي تحدثت عنها".

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