تمور وزيتون سيوة من المحلية للعالمية ..550 ألف نخلة بالواحة تنتج أفضل أنواع التمور ..واحة سيوة تحتفل بموسم الحصاد

تمور وزيتون سيوة من المحلية للعالمية

550 ألف نخلة بالواحة تنتج افضل انواع التمور

واحة سيوة تحتفل بموسم حصاد البلح والزيتون اعلى جبل الدكرور

البلح الصعيدى وزيتون المراقي فى مقدمة الزراعات









تعد واحة سيوة بمحافظة مطروح من أهم مناطق إنتاج التمور فى مصر بالإضافة إلى إنتاج أفضل أنواع الزيتون والذى يلقى اقبال كبير فى الأسواق ونظرا لأهمية هذين المحصولين كمصدر دخل لاهالى الواحة تقيم واحة سيوة احتفالية فى كل عام بعيد الحصاد والتى تحتفل به الواحة منذ 160 عاما، خلال الليالى القمرية من شهر أكتوبر سنويا.





ويعد فترة حصاد هذين المحصولين بمثابة اعياد لكل أبناء الواحة فالجميع يعمل بجد خلال هذه الفترة وتقام حفلات الزواج والجلسات العرفية لانهاء الخصام بين قبائل الواحة.





وعن جودة الزيتون السيوى يقول يوسف عبد الفتاح من اهالى الواحة ان واحة سيوة تتميز بأنواع الزيتون ذات الجودة العالية حيث زيتون ” البوطيقين، المراقى، الحامض، الشملالى، الإسباني، كورتينا، كورناكى، كوشه.





واضاف أن زيتون واحة سيوة يتميز بجودته العالية وتوجد مساحات كبيرة من مزارع الزيتون بالواحة حيث تتميز أراضى سيوة بجودتها العالية، مضيفا أن نسبة الزيت ترتفع فى بعض أصناف الزيتون فصنف المراقى هو أعلاهم في نسبة الزيت بنسبة تتراوح بين 14: 21 %، وصنف البوطيقين من 14: 19% .





ويأمل يوسف إلى سرعة تدخل الدولة لحل مشكلة الصرف الزراعى الذى يهدد أشجار الواحة ويهدد المحصولين الرئيسين بها التمور والزيتون.





وعن انواع التمور التي تنتجها واحة سيوة يقول محمد عمران جيرى عضو مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة ان هناك تعدد فى انواع التمور بالواحة فالمزارعين يتنافسون بينهم في إنتاج سلالات نحيل تتميز بالجود العالية مما يساهم فى تصديرها خارجيا .





واضاف ان واحة سيوة حسب تقرير مركز البحوث الزراعية بها ما يقرب من 550 ألف نخلة مزروعة فى 6810 أفدنة. بينما يوجد بمصر ما يقرب من 14 مليون نخلة .





واوضح أن من أهم أنواع البلح بسيوة الفريحى (التمر الجاف)، والذى يعرف فى الإسكندرية باسم (أغزال)، ويسمى فى سيوة (الكاك) ويستحوذ على نسبة 20% من إنتاج سيوة، أما بلح (الصعيدى) الذى تنتج منه الواحة ما يصل إلى 65% من جملة إنتاجها من البلح يسميه أهل سيوة (بتنين تاسوتنت)، وهناك (العزاوى) وإنتاجه يزيد على 15% قليلا.





وتابع: أما بلح أغزال، والذى لا تزيد عدد نخلاته فى سيوة على 30 نخلة وهو الأعلى سعرًا، وتطرح نخلة الأغزال من 5 إلى 30 كيلو فقط، فى حين أن النخلة العادية تطرح من 60 إلى 250 كيلو من البلح، وتطرح ثمارها فى شهر نوفمبر، فى حين أن الأنواع الأخرى تطرح فى شهر سبتمبر، ولونه أحمر داكن، ولا يحفظ أكثر من شهرين، عكس البلح الآخر الذى يمكن حفظه لمدة عام.



