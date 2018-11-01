عرفات يلتقي مدير البنك الإفريقي للتنمية.. ويؤكد: مجال النقل يشهد طفرة كبيرة.. صور

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، المدير الاقليمي للبنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبرج وذلك لبحث فرص التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.



حضر اللقاء الدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل واللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية وكلا من السفير محمود علام مستشار الوزير للتعاون الدولي والمهندس وجدي رضوان معاون الوزير للسكك الحديدية والمترو.



واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية والتمويلية في قطاعات النقل بمصر، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن مجال النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة في مختلف قطاعاته حيث أوضح أن هناك تطورا كبيرا تشهده منظومة السكك الحديدية في مصر وهناك فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، خاصة في مجال البنية الأساسية، لافتا الى أن من بين المشروعات التي يمكن التعاون بين الجانبين هو توفير البنك للتمويل اللازم لتزويد الخطوط الرئيسية بالشبكة بنظام تحكم آلي في مسير القطارات بالإضافة إلى تنفيذ الدراسات وكهربة إشارات المسافة من الأقصر حتى أسوان.



وأكد أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من مشروعات كهربة الإشارات على خطوط الشبكة ( خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم - خط بنى سويف / أسيوط بطول 250 كم -وخط بنها / بورسعيد ووصلة الزقازيق / أبو كبير بطول 214 كم - خط أسيوط / نجع حمادي بطول 180 كم -خط نجع حمادي / الأقصر بطول 118 كم ).



وبالنسبة لقطاع النقل البحري أوضح وزير النقل أن هناك فرص للتعاون بين البنك والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في تمويل تطوير وتحديث مشروعي مركز إدارة الازمات للنقل البحري ومركز عمليات للسلامة البحرية بهيئة السلامة البحرية، أما في مجال الموانئ الجافة، والمراكز اللوجيستية، أكد الدكتور هشام عرفات أن الوزارة تتبنى طرح عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، لتحسين خدمات الموانئ البحرية، وتقليل زمن انتظار السفن، وزمن الإفراج عن البضائع، كما تضيف قيمًا مضافة للسلع المتداولة، مما يحسن المركز التنافسي للصادرات المصرية، وتقليل زمن وتكلفة الواردات.



وأشار إلى أن مشروعات المراكز اللوجيستية، والموانئ الجافة، تتمثل في مشروعات ( السادس من أكتوبر والسادات وميناء جاف ببني سويف الجديدة وميناء جاف بأرقين بالإضافة إلى العاشر من رمضان وميناء جاف بدمياط الجديدة على وميناء جاف بسوهاج الجديدة وميناء جاف بقسطل)، وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري، أكد الوزير، أنه يجرى الإعداد لطرح عدد من الموانئ النهرية، لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع، وتشمل ميناء قنا النهرى بمساحة ١٥ فدانا، وميناء سوهاج النهرى بمساحة ١٥ فدانا، وميناء أسيوط النهرى بمساحة ٣٤ فدان.



ومن جانبها أعربت المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية عن استعداد البنك للدخول في تعاون مع وزارة النقل المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة كافة المشروعات التي تم طرحها خلال الاجتماع وتحديد أوجه التعاون التي سيتم البدء فيها حسب أهمية المشروعات المطروحة.