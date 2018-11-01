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رياضة

طبيب الأهلي: فتحي تعافى وجاهز لمواجهة الترجي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:24 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق لمباراة الترجي التونسي.

وأوضح أن فتحي شارك في مران أمس بشكل طبيعي بعد خضوعه لبرنامج استشفائي لمدة يومين.

وأضاف أن «فتحي» تعافى نهائيا من آلام الإصابة التي تعرض لها بإجهاد في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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