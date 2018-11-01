المحامين تقر ضوابط تجديد الاشتراك لعام 2019 .. صور

ناقش مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشور، فى اجتماعه الشهري، اليوم الخميس، بمقر النقابة، ضوابط تجديد الاشتراك لعام 2019.



وفي بداية الاجتماع صدق المجلس على محضر جلسة اجتماع المجلس الطارئ، الذي عقد الاثنين الماضي، لبحث أزمة محامي ملوي، كما أقر خلاله العقد المتعلق بمشروع إنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري.



وأوضح "عاشور": "خلال جلسة 31 مايو 2018 وافق المجلس بشكل مبدئي على المشروع وفوض هيئة المكتب لدراسته ومراجعة العقود والتأكد من أنه لا توجد مسئولية على النقابة أو أي ضرر مادي قد يقع عليها، وأن المشروعات المنشأة هي الضامن الوحيد لسداد القرض وأقساطه، وهو ما نص عليه بنود العقد الذي وافق عليه المجلس بشكل نهائي خلال اجتماعه الاثنين الماضي، وصدق على محضر الاجتماع خلال جلسة اليوم".



وفي سياق آخر، ناقش المجلس كافة المقترحات بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لعام 2019، واستقر عليها خلال الجلسة على أن تنشر كاملة ضمن قرار لجنة القبول.