هشام محمد يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي

أدي هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق مساء اليوم، الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويعاني هشام محمد من الإجهاد في العضلة الخلفية حيث أعلن الجهاز الطبي غيابه عن لقاء الغد.



يذكر أن لقاء العودة يقام في تونس يوم ٩ نوفمبر الجاري.

