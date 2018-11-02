الثلث والنسخ والرقعة أشهر أنواع الخط العربي..والديواني كان لكتابة الفرمانات السلطانية..صور

قال محمد شافعي مدرب الخط العربي ومسئول قسم الفنون الإسلامية بمعهد ستديو العربية،أن الخط العربي منه أنواع عديدة ولكل منها مميزاته،ومنها الخط الكوفي الذي كثر استخدامه في الكتابة علي المساجد والعملات المعدنية الأثرية.



جاء ذلك اليوم الخميس في محاضرة نظمها متحف قصر المنيل برئاسة د. ولاء الدين بدوي المدير العام،وذلك عن الخط العربي.وفنونه بالتعاون مع معهد ستديو العربية.



وأضاف شافعي: أن الخط الديواني حديث وظهر في الدولة العثمانية،واستخدم لكتابة الأوامر السلطانية والفرمانات الملكية في دواوين الحكومة،وكانت تصنع منه الطغراء وهي عبارة عن تكوين من الخط بداخله إسم السلطان،والديواني تميز بأنهم لم يتركوا الفراغات فيه وكان يتم ملئها بنقاط بشكل محدد ومنظم.



وتابع:هناك أيضا الثلث الذي يعد أجمل وأفضل واقدم أنواع الخط العربي،وقد ظهر في عصر الدولة العباسية،فيما كان العصر العثماني كان العصر الذهبي لخط الثلث،حيث شهد تطورا كبيرا،ويمثل خط الثلث ذروة التطور حيث يطمح كثير من الخطاطين لاحترافه.



كذلك النسخ يعد من أشهر الخطوط ايضا،ومنذ الإسلام حتي الأن كان النسخ هو أكثر الخطوط التي كتبت بها المصاحف،وحاليا يستخدم أيضا لكتابة المصاحف اما بحجم الصفحة العادية أو صفحة كبيرة ويتم تصغيرها.



وقال أنه هناك أيضا خط الرقعة،موضحا أنه ظهر في العصر العثماني مع الديواني الذي استخدم للفرمانات السلطانية،في حين كان خط الرقعة يستخدم في الكتابات والمراسلات العادية.