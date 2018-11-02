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حوادث

ضبط 725 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:13 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 725 أحكام، شملت " 161 حبس جزئي، و 32 مستأنفا، و 330 غرامات، و 198 مخالفات، و 3 أحكام سرقة تيار كهربائي".

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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