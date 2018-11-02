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تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة..فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، تقريرًا خاصا بأسعار الذهب والعملات الأجنبية، على النحو التالي:
عيار 24: 699 جنيهًا
عيار 21: 612 جنيهًا
عيار 18: 525 جنيهًا
الجنية الذهب: 4896 جنيهًا

أما أسعار العملات الأجنبية فجاءت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.95، شراء 17.86
اليورو: بيع 20.43، شراء 20.32
الجنية الإسترليني: بيع 23.01 ، شراء 22.89
الين الياباني: بيع 16.04، شراء 15.95
فرنك سويسري: بيع 17.96، شراء 17.87
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