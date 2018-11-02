تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، تقريرًا خاصا بأسعار الذهب والعملات الأجنبية، على النحو التالي:

عيار 24: 699 جنيهًا

عيار 21: 612 جنيهًا

عيار 18: 525 جنيهًا

الجنية الذهب: 4896 جنيهًا



أما أسعار العملات الأجنبية فجاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.95، شراء 17.86

اليورو: بيع 20.43، شراء 20.32

الجنية الإسترليني: بيع 23.01 ، شراء 22.89

الين الياباني: بيع 16.04، شراء 15.95

فرنك سويسري: بيع 17.96، شراء 17.87

