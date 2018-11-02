شاهد لحظة وفاة الفنانة نورهان فى الأب الروحى ..فيديو

احتل مشهد وفاة الفنانة نورهان فى حلقة مسلسل الأب الروحى فى جزئه الثانى أمس الأكثر مشاهدة على اليوتيوب.





وجمع المشهد بين نورهان والفنان محمد رياض والذى يجسد دور زوجها، واستعرض المخرج بطريقة الفلاش الباك أهم المشاهد الرومانسية التى جمعت بين محمد رياض والفنانة نورهان .



