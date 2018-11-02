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فن

شاهد لحظة وفاة الفنانة نورهان فى الأب الروحى ..فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
سمر سعد
احتل مشهد وفاة الفنانة نورهان فى حلقة مسلسل الأب الروحى فى جزئه الثانى أمس الأكثر مشاهدة على اليوتيوب.

وجمع المشهد بين نورهان والفنان محمد رياض والذى يجسد دور زوجها، واستعرض المخرج بطريقة الفلاش الباك أهم المشاهد الرومانسية التى جمعت بين محمد رياض والفنانة نورهان .

يشار إلى أن الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحى"، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم سوسن بدر وأحمد عبد العزيز و محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر وعزت أبو عوف ومحمد التاجى وإيهاب فهمي إيمان أبو طالب ودنيا عبد العزيز ووفاء سالم، ومحمد عز ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل وعمرو صحصاح كارولين عزمي، كيرا الصباح ، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة.
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