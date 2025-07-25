وصفة سحرية مجربة لكل من تأخر زواجها.. اقرأيها كل ليلة جمعة

أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد اليه مضمونة: هل هناك أدعية لتيسير الزواج؟"، ليرد قائلاً إن هناك وصفة مجربة لتيسير الزواج على كل فتاة تأخر زواجها ترديدها كل ليلة جمعة، وصفة مجربة قالها لنا مشايخنا .

وصفة سحرية مجربة لتيسير الزواج

1-الاستغفار 100 مرة

2-الصلاة على النبي 100 مرة

3-قراءة سورة يس

4-سورة مريم

5-ثم تدعو الله بالزوج الصالح الذي يختاره الله لها وتسأل الله ان يرضيها بأختياره، فهذه وصفة مجربها الكثيرون فأتت بخير.

دعاء سيدنا موسى تيسير الزواج

"رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير”

ونصح الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء، الفتيات والشباب بعدة أمور لكل من تأخر فى سن الزواج، إذا فعلها الإنسان مع الأخذ بالأسباب رزقه الله من حيث لا يحتسب.

وأشار إلى أن تلك الأمور مهمة إذا فعلها الإنسان حقق الله ما طلب ما دام يرتجى الحلال وهى:

1-كثرة الاستغفار ..حتى يلهج به اللسان حتى ألف مرة.

2-الإلحاح على الله بالدعاء... بقول “اللهم ارزقنى الحلال ارزقنى الزوج او الزوجة الصالحة”.

3-الصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم لأنها تكفى الهم وتغفر الذنب وتأخر الزواج من الهم الذى يزول بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله

4-المحافظة على العبادة والطاعات مع التوكل على الله فبذلك يفتح الله به أبواب الخير

5- ترديد دعاء سيدنا موسى “ربي انى لما أنزلت الي من خير فقير”.

هل تأخر زواجي عقاب من الله ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفيديو على اليوتيوب.

وأجاب الدكتور العجمي قائلًا: "إن الله عز وجل كاتب لكل واحد فى كتابه اسم الذى سيتزوجه أو الذى ستتزوجه، رزقه وعمله وكل لحظة فى حياته من وقت ولادته إلى وقت وفاته، لكن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فلا يعلم أحد بما هو مكتوب بل قال لنا الله أن نسعي ونجتهد فى عملنا وسيرزقنا الله.

وتابع قائلًا: " أحيانًا الفتيات التى يتقدم لها عرسان ترفضهم بدون وعي أو تفكير إلا أنها تريد شخص مثالى ولكن لا يوجد إنسان مثالى فهذا يكون سبب فى أن يضيق عليها الفرص، فعليها إن تقدم أحد لخطبتها أن تعطي له فرصة ولا تفرض من قبل أن تتعرف عليه إذا ربما يحصل قبول، وإن لم يحدث قبول فلا شئ عليها، أما مسألة أنه لا يتقدم أحد لخطبتكي، فعليكي ألا تحزنى ولا يأخذ هذا من حيز تفكيرك بل عليكي أن تعملى وتطورى من نفسك وسيأتى كل هذا فى موعده، فالزواج مثل المال كلاهما أرزاق، بل إدعى الله كثيرًا أن يسعدك ويرزقكِ بالزوج الصالح.