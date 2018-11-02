الرئيس الصيني يستقبل رئيس وزراء باكستان في بكين

استقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم /الجمعة/ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الذي يزور بكين للمرة الأولى منذ توليه منصبه.



وتناول الجانبان، خلال لقائهما في "قاعة الشعب الكبرى" غرب ميدان "تيان آن من" بالعاصمة الصينية /بكين/، عدة موضوعات من بينها مشروع "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني"، الذي يضم عددًا من مشاريع البني التحتية في الباكستان، كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



ولفتت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية إلى أنه من المتوقع أن تتلقى باكستان مجموعة من التدابير الاقتصادية بقيمة 6 مليارات دولار من الصين خلال زيارة خان لبكين، إلى جانب قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، وحزمة إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار من أجل مشروع الممر الاقتصادي بين البلدين، وأوضحت الشبكة أنه من المرجح أن تسفر هذه الزيارة عن عقد عدة اتفاقيات بين الدولتين.



ومن المقرر أن يلتقي خان - خلال زيارته التي جاءت تلبية لدعوة من القيادة الصينية والتي بدأها مساء أمس /الخميس/- مع نظيره الصيني، لي كه تشيانج، وعدد من المسئولين الصينيين البارزين.