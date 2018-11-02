فييرا يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري

أعلن البرازيلى يوسف فييرا المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه تحضيرا لملاقاة المصرى البورسعيدى غدا ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ 12 بمسابقة الدوري المحلي.



وشهدت القائمة عودة النيجيرى أوكيكي ونادر رمضان ومحمد مجدي حارس المرمى بعد غيابهم عن المباريات الماضية لأسباب متنوعة.



وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:



حراسة المرمى : عصام الحضرى – محمد مجدى.



خط الدفاع : طارق طه – محمود متولى – باهر المحمدى – محمد مجدى مصطفى – محمد هاشم.



خط الوسط : حسنى عبدربه – عماد حمدى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – نادر رمضان – عمر سافيولا – كريم بامبو.



خط الهجوم : كريستوفر ميندوجا – أوكيكى أفولابى.