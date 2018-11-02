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رياضة

الأهلي يطلب ارتداء شارات سوداء في مباراة الترجي حدادا على شهداء المنيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
محمد سمير
طلب مسؤولو النادي الأهلي، من مراقب مباراة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، السماح للاعبين بارتداء شارات سوداء.

وتوجه محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي لمراقب المباراة من أجل السماح للاعبي الفريق بارتداء شارات سوداء في مباراة الترجي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويأتي طلب الأهلي حدادا على ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة المنيا اليوم الجمعة، بعد إطلاق نار على حافلة أدى إلى وفاة 7 أشخاص.

واُستُقبل لاعبو الأهلي بهتافات مدوية بعد وصولهم إلى ملعب برج العرب من الجماهير التي احتشدت منذ ساعات في ملعب اللقاء.
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