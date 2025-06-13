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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مراقبة اللجان بالكاميرات.. 1424 طالبا بجنوب سيناء يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 8 لجان

مراقبة اللجان بالكاميرات
مراقبة اللجان بالكاميرات
ايمن محمد

قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024- 2025، وجميعها تحت إجراءات أمنية مشددة من قبل الجهات المعنية، وجرى وضع سياج أمني حول كل لجنة لمنع تواجد أولياء الأمور في محيطها، إضافة إلى عمل تندات لوقاية الطلاب من الحر خلال التواجد أمام اللجنة، وممرات تسهل عملية دخول وتفتيش الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تجهيز 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بلغ 1424 طالب وطالبة.


وأكد أنه جرى تأمين مراكز توزيع الأسئلة على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه يوجد مركزين توزيع رئيسين إحداهما بمدينة الطور، والأخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".


وأشار إلى أنه جرى تجهيز 8 استراحات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين، على أعلى مستوى فندقي من التجهيزات والأجهزة والأثاث والخدمات بشكل يليق بضيوف جنوب سيناء.


وأضاف أنه جرى تزويد كل لجنة بعدد كافي من المراوح ومبردات للمياه نظرًا ارتفاع درجة الحرارة بكافة المدن، إضافة إلى تواجد طبيب، وكافة الاسعافات الأولية بكل لجنة، مع تمركز سيارة إسعاف مجهزة على مستوى أمام كل لجنة، مؤكدًا أنه جرى ربط جميع اللجان بنظام مراقبة بالكاميرات على أعلى مستوى لرصد كل ما يدور داخل اللجان.

جنوب سيناء الثانوية العامة امتحانات مراقبة الكاميرات

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