عبايات عصرية بتطريزات ناعمة بمهرجان انترناشونال فاشون.. صور

قدمت مصممة الأزياء البحرينية ابتسام سلمان مجموعتها التي استوحتها من الألوان الهادئة مثل اللون المارون، والأزرق، والتركواز، واللون الصدفي، مع مزج الأسود مع جميع الألوان بشكل انثوي وراقي.



واستخدمت ابتسام قصات مختلفة للغاية هذا العام والتي تختلف عن تصميمات الصيف لهذا العام، حيث قدمت عبايات أنيقة للغاية بتصميمات عصرية وأنيقة للغاية.



ويمكن أن تتناسب التصميمات مع المحجبات وغير المحجبات، وبرعت في التطريز والنقش على اللون الاسود، واللون الأساسي للعبايات.



جاء ذلك خلال مهرجان انترناشونال فاشون أورد، الذي حضره نخبة من سيدات المجتمع ونجمات السينما والدراما من بينهم وفاء عامر، حنان مطاوع، ريم البارودي، منه فضالي، لقاء سويدان، نيرمين الفقي، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، مصممي الأزياء العالمي هاني البحيري، ومصمم الأزياء المميز محمد نور، وآخرين من الفنانين..



وإليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع صدى البلد الإخباري..