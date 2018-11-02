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رياضة

جمال الشريف يفجر مفاجأة عن ركلة جزاء الأهلي أمام الترجي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:02 م
وليد سليمان لحظة
وليد سليمان لحظة تسجيل ركلة الجزاء
نور عادل
فجر الخبير التحكيمي جمال الشريف، مفاجأه كبرى عن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الجزائري مهدي عبيد، لصالح النادي الأهلي، أمام منافسه فريق الترجي التونسي، في الشوط الأول من ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جمال الشريف، في تصريحات تلفزيونية، إن الزاوية التي تم تصوير منها ركلة الجزاء غير دقيقة بالمرة.

وأضاف: "أنا في رأيي أن هذا الالتحام أقرب إلى أن يكون ليس ركلة جزاء ومشكوك في صحتها".

وكان الأهلي قد حصل على ركلة جزاء منحته التقدم على فريق الترجي التونسي بهدف نظيف في الشوط الأول.
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