السخرية تحولت لمساءلة قانونية.. ضبط شاب صوّر مواطنين داخل مكتب تجنيد بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج ، واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص وأظهر التقرير عدد من المواطنين أثناء تقديم أوراقهم داخل أحد مكاتب التجنيد والتعبئة، قبل أن يُضيف عليه مقطعًا صوتيًا بطريقة اعتبرها المتابعون مسيئة وغير لائقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية للمقطع المتداول، والذي أثار استياءً بين رواد مواقع التواصل، نظرًا لما تضمنه من تصوير دون إذن داخل جهة رسمية، إلى جانب التلاعب بالمحتوى بشكل قد يُسيء للمواطنين الظاهرين به.

وبالفحص والتحري، نجحت الجهات المختصة في تحديد هوية القائم على تصوير الفيديو، حيث تبين أنه شاب مقيم بدائرة مركز شرطة طما، وكان متواجدًا داخل مكتب التجنيد لتقديم أوراقه، مستغلًا وجوده بالمكان في تصوير المقطع محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم ومواجهته بما أسفر عنه الفحص، حيث أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه قام بذلك على سبيل المزاح دون إدراك لتبعات ما أقدم عليه، خاصة في ظل حساسية المكان وطبيعة تواجد المواطنين به.

وأكدت مديرية أمن سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار حرصها على مواجهة مثل هذه السلوكيات التي تمس خصوصية المواطنين أو تُسيء لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.