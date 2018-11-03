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والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:57 ص
جمال الدرة
جمال الدرة
هاني حسين
قال جمال الدرة والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، إن محمد الدرة أبن الأمة العربية والإسلامية، وذلك فخر لكل الشعب الفلسطيني للتأكيد على أن قضيتنا وألمنا واحد.

وأضاف "الدرة" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا: "تلقيت تهديدات بالقتل والتصفية ثلاث مرات للتنازل على قضية استشهاد محمد الدرة في فرنسا، ولكنني لم أبالي لأنني توفيت مليار مرة وليس مرة واحدة، وطالبت أولادي بعد إخراج الملفات بأكملها مرة واحدة لأننا نعرف تخطيطات الكيان الصهيوني".

وتابع:"عُرض على شيك مفتوح للتنازل على قضية محمد الدرة ولكن كل مال العالم لا يساوي قطرة دم واحدة من ابني محمد".
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