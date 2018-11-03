انتهاء أعمال ورشة عمل أجندة 2063.. أفريقيا التي نريدها

شهدت قاعة الأقصر بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، الجزء الثاني من ورشة عمل أجندة ٢٠٦٣.. إفريقيا التي نريدها.





وبدأت ورشة العمل بحديث للدكتورة سالي فريد -أستاذ ًالقتصاد ومدير معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة- حول أهداف أجندة 2063؛ حيث قسمتها إلى أهداف اقتصادية، ومنها: تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة من خلال الاهتمام بالعامل البشري، وخلق قارة موحدة من خلال تكتلات اقتصادية على غرار التكتلات الأوروبية ، والتمكين الاقتصادي لكل فئات المجتمع دون تهميش، وأن تكون أفريقيا محورا قويا في الاقتصاد العالمي.، وأخرى سياسية، منها: تحقيق شريكا الديمقراطية والحوكمة من خلال التركيز على حقوق الانسان والاستثمار في العقول، وتحقيق السلم والأمن في القارة، وترسيخ الهوية الأفريقية، مبينة أن هذه الأهداف ًلا يمكن تحقيقها الا من خلال شباب مبدع يمتلك الارادة.





وأكدت أن أفريقيا بيئة خصبة للاستثمار، وقادرة على جذب الاستثمارات الاجنبية حيث إن لديها موارد مصرفية، وبيئة زراعية جيدة، وثروة حيوانية هائلة، وموقعها الجغرافي متميز، كما أنها حققت معدل تنمية 5 %من عام 2011 وحتى 2017 ،وبلغ حجم الاستثمار فيها 57 مليار دولار لافتة إلى أن قطاع الخدمات هو أكثر القطاعات جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، بالاضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات والبنية التحتية.





ثم تحدث الدكتور باسم رزق -أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة- عن الهوية الأفريقية ، حيث رأى المشاركون في الورشة أنها تعني حالة وطريقة تفكير، أو الأهداف والصفات المشتركة، والثقافة التي تميز مواطني القارة عن غيرهم.



