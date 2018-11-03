حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره ، وفقا لتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية .



وتشير التوقعات إلى انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون غزيرة على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :





الصغرى العظمى



القاهرة 18 30



وسط الدلتا 18 29



الإسكندرية 19 27



بلطيم 20 28



مطروح 21 27



السلوم 18 24



سيوة 17 27



بورسعيد 22 27



دمياط 22 27



العريش 18 28



رفح 17 27



الإسماعيلية 14 30



السويس 19 30



رأس سدر 18 29



نخل 08 27



نويبع 23 28



طابا 18 27



كاترين 11 21



الطور 17 29



شرم الشيخ 22 30



الغردقة 22 30



مرسى علم 21 25



الفيوم 17 30



بنى سويف 17 30



المنيا 14 30



أسيوط 16 30



سوهاج 17 31



قنا 18 31



الأقصر 20 31



أسوان 21 31



أبوسمبل 21 31



الوادى الجديد 17 32



شلاتين 21 29



أبو رماد 21 28



راس حدربة 23 27



حلايب 23 26







أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:





الصغرى العظمى



مكة المكرمة 24 32



المدينة 19 27



الرياض 18 28



المنامة 26 30



أبوظبى 22 33



الدوحة 27 31



الكويت 20 28



دمشق 08 23



بيروت 20 27



عمان 10 21



القدس الشريف 12 21



غزة 19 29



بغداد 15 25



مسقط 23 28



صنعاء 07 24



الخرطوم 22 36



طرابلس 17 24



تونس 12 20



الجزائر 12 16



الرباط 12 20



نواكشوط 19 31





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:





الصغرى العظمى



أنقرة 04 20



اسطنبول 14 19



اسلام اباد 11 22



نيودلهى 18 30



جاكرتا 26 34



بكين 06 16



كوالامبور 24 31



طوكيو 12 19



أثينا 14 22



روما 14 23



باريس 03 12



مدريد 04 13



برلين 03 12



لندن 07 12



مونتريال 06 06



موسكو 05 08



نيويورك 10 17



واشنطن 11 18



