مدرب الترجي: تعرضنا لمؤامرة قبل لقاء الأهلي بدقائق

أكد معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أن فريقه تعرض لمؤامرة قبل لقاء الأهلي بدقائق، والذي انتهى 3-1 للمارد الأحمر، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال الشعباني في تصريحات نشرها موقع: الصريح أونلاين"التونسي": "فريقي تعرض لمؤامرة وظلم من جانب الحكم الذي أدار اللقاء إضافة إلى استفزازات غير مسبوقة من جانب النادي الأهلي".



وتابع: "الاستقبال لم يكن في المستوى من النادي الأهلي، وذلك لم يحدث في تاريخ المواجهات بين الفريقين".



أضاف: "تم استفزازنا ورفض دخول اللاعبين إلى الملعب لمدة نصف ساعة، مما عطل الحركات الإحمائية للترجي قبل إنطلاق المباراة".



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "رادس" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن التقيا أمس في الذهاب على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.