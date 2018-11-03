جبل المدورة من كنوز الفيوم المهمشة.. البيئة والسياحة تتجاهلان الثروة النادرة بوادي الريان.. المزار عمره 54 مليون عام.. المحمية ترتبط بعصور ما قبل اللايوسين الأوسط

الجبل تظهر به الرواسب البحرية القديمة، مثل "كهوف الملائكة"

انعدام جميع الخدمات بالجبل الذى تسكنه الأشباح والخفافيش

الأهالى يستغيثون بمحافظ الفيوم ونواب البرلمان لمناقشته فى البرلمان

وطالب أحمد فؤاد، أحد شباب الفيوم، وزارتى البيئة والسياحة بتهيئة المنطقة وتطويرها سياحيًا، من خلال تخطيط أماكن في محيط الجبل أو قريبة منه، لإقامة فندق ذات خواص بيئية يستضيف النزلاء الراغبين في ارتياد المنطقة والتمتع بجمالها.





وقال إن الفندق المقترح يتضمن عمارة بيئية في إنشائه، وغرفًا على التراث البيئي، حتى نوعية الأكلات تتوافق مع طبيعة المكان، ومطاعم بدون حمام سباحة لتتوافق مع الطبيعة المميزة للمكان، لكن للأسف الوزارتان لم تتخذا أى قرار أو خطوة إيجابية فى عمليات التطوير والإنشاءات حتى الآن.

يعتبر جبل المدورة بمحمية وادى الريان بمركز يوسف الصديق بالفيوم، من المزارات الطبيعية والسياحية النادرة فى مصر، وهو عبارة عن هضبة عالية على شكل دائرة تقابلها بالطرف الآخر ثلاث هضاب قريبة الشبه بالأهرامات وينساب الماء بينها على شكل لسان من البحيرة، ويوجد أسفل الجبل شاطئ بطول نحو 500 متر ويمتاز بأنه مظلل بظل الجبل وهو من المناظر البديعة جدا في البحيرة، ويوجد بها جبل بين النهدين أيضا لكن للأسف لم يستغل حتى هذه اللحظة، وتجاهلته وزارتا البيئة والسياحة.وقال الدكتور ديهوم محمود، باحث فى علوم البيئة، إن جبل المدورة يرجع عمره إلى 45 مليون سنة، ويرتبط بعصور ما قبل "اللايوسين الأوسط"، الذي جاب شمال مصر، فنتجت عنه أقواس في اتجاه شمال شرقي وجنوب.وأضاف محمود أن أهمية هذا الجبل ترجع إلى كونه تكوينًا جيولوجيًا، وكان يقع بالكامل في البحر القديم، والذي كان يغطي منخفض الفيوم بالكامل، وتظهر به الرواسب البحرية القديمة، مثل "كهوف الملائكة"، وغيرها من الحفريات والكائنات البحرية.وأكد أن المنطقة بالكامل تعرضت لعوامل التعرية الهوائية التي شكلت الجبل والمنطقة المحيطة به، وتكونت كثبان رملية، ساهمت مع عوامل التعرية، في إزالة تكوينات السطح وأصدافه وبقايا الحيوانات التي كانت مترسبة فوقه.وطالب خالد عجمى، مدرس من نواب الفيوم، بتقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى وزيرى البيئة والسياحة لتطوير جبل المدورة والمنطقة الرائعة المحيطة به، لعملة الجذب السياحى للفيوم من مختلف دول العالم.واقترح شوقى السيد، مهندس زراعى، تدخل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، لمناقشة موضوع إهمال وتهميش جبل المدورة من قبل وزارتى البيئة والسياحة بجلسة انعقاد المجلس التنفيذي القادم بمحافظة الفيوم، لاتخاذ قرار حيز التنفيذ تجاه هذه القضية القومية التي تخدم السياحة البيئية فى محافظة الفيوم.