إحالة 56 من العاملين بمدرسة بردين الثانوية التجارية للتحقيق

قرر محافظ الشرقية، إحالة ٥٦ من العاملين بمدرسة بُردين الثانوية التجارية ومدير المدرسة ومسئول سجلات الحضور والانصراف بالمدرسة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم وتقديم إجازات مسبقة لجهة العمل الأمر الذي ترتب عليه خللًا في الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة.





جاء ذلك خلال قيام المحافظ بزيارة مفاجئة لمدرسة بردين الثانوية التجارية لمتابعة سير وانتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات التعليمية للطلبة، وتبين غياب ( ٥٦ ) من العاملين بالمدرسة من إجمالي قوة العاملين بالمدرسة ١٠٤ الأمر الذي يترتب عليه التقصير في أداء الخدمات المقدمة للطلبة .



