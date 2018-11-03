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تعليم

إحالة 56 من العاملين بمدرسة بردين الثانوية التجارية للتحقيق

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:04 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
قرر محافظ الشرقية، إحالة ٥٦ من العاملين بمدرسة بُردين الثانوية التجارية ومدير المدرسة ومسئول سجلات الحضور والانصراف بالمدرسة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم وتقديم إجازات مسبقة لجهة العمل الأمر الذي ترتب عليه خللًا في الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بزيارة مفاجئة لمدرسة بردين الثانوية التجارية لمتابعة سير وانتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات التعليمية للطلبة، وتبين غياب ( ٥٦ ) من العاملين بالمدرسة من إجمالي قوة العاملين بالمدرسة ١٠٤ الأمر الذي يترتب عليه التقصير في أداء الخدمات المقدمة للطلبة .

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة ولتحقيق الانضباط في العمل.
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