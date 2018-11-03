عودة روبين إلى تشكيلة بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التي سيخوض به الفريق اللقاء أمام ضيفه فرايبورج، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والذى سيقام على ملعب "آليانز آرينا".



ويعود للمشاركة فى لقاء اليوم الهولندى آريين روبن بعد شفائه من الإصابة، فيما يغيب للإصابة كل من الفرنسيين كورنتين توليسو وكينجسلى كومان بالإضافة إلى الإسبانى تياجو الكانتارا.



وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى:



حراسة المرمى: مانويل نوير.



خط الدفاع: كيميتش - بواتينج - سولى - الابا.



خط الوسط: ريناتو سانشيز - رافينيا - خاميس رودريجيز - روبن.



خط الهجوم: جنابرى - ليفاندوفسكي.



