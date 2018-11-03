ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 22 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بمُحيط المدارس والجامعات..فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
كتب – محمد صبرى - محمد العيسوي
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توجيه حملاتها الأمنية المُكبرة التى تستهدف "مُحيط المدارس والجامعات" بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها ، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

عقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.. فقد أسفرت نتائج جهود الحملة خلال 48 ساعة عن ضبط "22" قضية " اتجار وحيازة مواد مخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها "26" متهمًا، وبحوزتهم، كمية من مخدر الحشيش وزنت "4,127 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الهيروين وزنت "245 جرام"، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت "710 جرام"، وكمية من مخدر الفودو وزنت"500 جرام"، و "2036" قرص مخدر مختلف الأنواع .

كما أسفرت نتائج الحملة من خلال فحص سائقي الحافلات المدرسية ممن يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، عن ضبط عدد "2" حالة إيجابية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.



loading...

ترشيحاتنا

غرامة لا تقل عن 1000 جنيه.. مشروع قانون لحظر النقاب فى الأماكن العامة

5 أعراض لـ الغدة الدرقية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

جماهير ولاعبو ليستر سيتي يردون الجميل لـ مالك النادي الراحل بطريقة خاصة.. صور

تفاصيل حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

فتاة هندية تعرب عن انبهارها بـ منتدى شباب العالم 2018.. فيديو

دينا الشربيني بديلا لـ منى زكي في أهل الكهف

4 معلومات عن ابنة عمرو يوسف وكندة علوش

فريق أمني عالي المستوى لملاحقة جناة حادث دير الأنبا صموئيل

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

الحياة تحت الماء بدون معدات غطس وأنابيب أكسجين.. أغرب الأماكن للإقامة هناك

بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يستقبل ضيوف منتدى شباب العالم.. فيديو
بدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. فيديو
ضبط 22 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بمُحيط المدارس والجامعات..فيديو
وزير الخارجية يستقبل أبو مازن للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم..شكرى يستقبل حاكم الشارقة للمشاركة في الافتتاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟