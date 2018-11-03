ضبط 22 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بمُحيط المدارس والجامعات..فيديو

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توجيه حملاتها الأمنية المُكبرة التى تستهدف "مُحيط المدارس والجامعات" بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها ، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.



عقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.. فقد أسفرت نتائج جهود الحملة خلال 48 ساعة عن ضبط "22" قضية " اتجار وحيازة مواد مخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها "26" متهمًا، وبحوزتهم، كمية من مخدر الحشيش وزنت "4,127 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الهيروين وزنت "245 جرام"، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت "710 جرام"، وكمية من مخدر الفودو وزنت"500 جرام"، و "2036" قرص مخدر مختلف الأنواع .



كما أسفرت نتائج الحملة من خلال فحص سائقي الحافلات المدرسية ممن يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، عن ضبط عدد "2" حالة إيجابية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.







