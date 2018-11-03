استقبال رسمي لمنتخب الفروسية بعد تحقيق لقب كأس العالم

حرص المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية على إستقبال بعثة منتخب مصر لإلتقاط الأوتاد "الكلا" في مطار القاهرة قادمين من الإمارات بعد الفوز ببطولة كأس العالم لإلتقاط الأوتاد والحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد تحقيق بطولة عام 2016 ليكون أول منتخب في تاريخ اللعبة يفوز باللقب مرتين متتاليتين.



تواجد في مطار القاهرة لإستقبال البعثة مع المهندس هشام حطب كل من عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة واللواء سيد معوض المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية.



كانت بعثة مصر حققت انجاز كبير بالحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي بجانب مسابقات الفردي بحصول فارس منتخبنا الوطني محمود زقزوق على الميدالية الذهبية متفوقا على بطل باكستان الذي جاء في المركز الثاني ثم حقق فارس منتخبنا الوطني غالي صفي الدين الميدالية البرونزية.



يتكون الفريق صاحب الإنجاز من المدير الفني اللواء عاطف العطار و المدرب العام العقيد أحمد نبيل و مجموعة الفارسين راني هاملت و غالي صفي الدين و محمود زقزوق و محمد فوزي و أحمد بكر وكان تعذر سفر كلا من الفارسان أحمد نبيل و أحمد بكر لتعثر إنهاء إجراءات السفر.



كان منتخبنا الوطني تأهل للنهائيات التي أقيمت في أبوظبي من تصفيات كأس العالم التي أقيمت في أكتوبر الماضي بمصر على ملاعب نادي الفروسية بالقوات المسلحة و دخل المنتخب في معسكر إعداد لمدة ٢٠ يوم بنادي الفروسية بالقوات المسلحة الذي يتوفر لديه كافة الإمكانيات من خيول و أراضي.



حقق اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية العديد من الإنجازات في هذا العام بدأت ببرونزية قفز الموانع بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في تراجونا بإسبانيا ثم وبرونزية أولمبياد الشباب التي أقيمت في الأرجنتين في مسابقات الفرق المختلطة بجانب والمركز الأول للبطولات الكبرى الدولية.

