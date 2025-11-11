عضو بالشيوخ: المشاركة حق دستوري وواجب وطني ورسالة دعم للدولة ومسارها الديمقراطي

أكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، بعد الادلاء بصوته اليوم في انتخابات مجلس النواب 2025، على أهمية انتخابات مجلس النواب باعتبارها محطة جديدة في مسيرة الديمقراطية المصرية.

و أوضح أنها تعكس وعي وإرادة المصريين في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المهندس عمرو رشاد عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، يجسد الانتماء الصادق للوطن، ويسهم في دعم مسار الاستقرار والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن كل صوت داخل الصندوق هو رسالة دعم للحياة البرلمانية للدولة المصرية ومؤسساتها.



وأكد المهندس عمرو رشاد دعمه الكامل لمرشحي حزب حماة الوطن في مختلف الدوائر الذين يخضون الانتخابات بنظام الفردي او بنظام القائمة من ممثلي حزب حماة الوطن مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب في دعم الدولة المصرية وتعزيز الحياة السياسية من خلال كوادره الوطنية المؤهلة في خدمة الوطن والمواطن المصري

ودعا المهندس عمرو رشاد عضو مجلس الشيوخ جموع الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري بوعي ومسؤولية، واختيار المرشحين الأكفأ القادرين على أداء دورهم التشريعي والرقابي بكفاءة،

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس ثقة المصريين في مؤسسات دولتهم، وإيمانهم بقدرتهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.