بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
برلمان

عضو بالشيوخ: المشاركة حق دستوري وواجب وطني ورسالة دعم للدولة ومسارها الديمقراطي

أميرة خلف

أكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، بعد الادلاء بصوته اليوم في انتخابات مجلس النواب 2025، على أهمية انتخابات مجلس النواب باعتبارها محطة جديدة في مسيرة الديمقراطية المصرية.

 و أوضح أنها تعكس وعي وإرادة المصريين في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المهندس عمرو رشاد عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، يجسد الانتماء الصادق للوطن، ويسهم في دعم مسار الاستقرار والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن كل صوت داخل الصندوق هو رسالة دعم للحياة البرلمانية للدولة المصرية ومؤسساتها. 


وأكد  المهندس عمرو رشاد   دعمه الكامل لمرشحي حزب حماة الوطن في مختلف الدوائر الذين يخضون الانتخابات بنظام الفردي او بنظام القائمة من ممثلي حزب حماة الوطن  مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب في دعم الدولة المصرية وتعزيز الحياة السياسية من خلال كوادره الوطنية المؤهلة  في خدمة الوطن والمواطن المصري  
ودعا المهندس عمرو رشاد عضو مجلس الشيوخ  جموع الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري بوعي ومسؤولية، واختيار المرشحين الأكفأ القادرين على أداء دورهم التشريعي والرقابي بكفاءة، 
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس ثقة المصريين في مؤسسات دولتهم، وإيمانهم بقدرتهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

