إفريقية النواب: القيادة السياسية وضعت رؤية للتحرك من أجل تنمية القارة

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية وضعت رؤية لتحرك الجميع من أجل تنمية إفريقيا.



وأشار "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، إلي أن 40% من زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للخارج كانت من نصيب القارة الأفريقية، موضحا أن أفريقيا تمثل أمنا قوميا لمصر.



وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلي أنه كان هناك قصور في العلاقات البرلمانية مع أفريقيا في وقت سابق، معقبا :«نحن في حاجة لوزارة الشؤون الأفريقية».

